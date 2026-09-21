Galatasaray Okan Buruk'la Yolları Ayırıyor mu? Dursun Özbek'ten Net Yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi. Özbek, Buruk'a olan inancının tam olduğunu ve tecrübeli teknik adamla yola devam edeceklerini söyledi.

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Galatasaray Okan Buruk'la Yolları Ayırıyor mu? Dursun Özbek'ten Net Yanıt
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan Özbek, Buruk ve futbol takımıyla ilgili kendisine ve yönetim kuruluna atfedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

TAM DESTEK MESAJI

Okan Buruk'la maçın ardından telefonda görüştüğünü aktaran Özbek, teknik direktöre moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenlerinin tam olduğunu ilettiğini söyledi. Özbek, pazar günü antrenman sonrasında tesislerde Buruk'la yüz yüze görüşerek takımın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdiklerini de belirtti.

Galatasaray Okan Buruk'la Yolları Ayırıyor mu? Dursun Özbek'ten Net Yanıt - Resim : 1

Buruk'a olan inanç ve güvenlerinin devam ettiğini vurgulayan Özbek, "Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin taraftarları üzdüğünün farkında olduklarını belirten Özbek, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla birlikte hedeflerinden sapmayacaklarını söyledi. Özbek, Galatasaray'ın hedefinin Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'da yoluna devam etmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Okan Buruk Dursun Özbek
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