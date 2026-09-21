Mert Müldür Ameliyat Edildi, Kaç Hafta Olmayacak?

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini açıkladı. Mert Müldür’ün 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Mert Müldür Ameliyat Edildi, Kaç Hafta Olmayacak?
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçından sonra antrenmanda sakatlanan Mert Müldür, Avusturya'da ameliyat edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.

Mert Müldür Ameliyat Edildi, Kaç Hafta Olmayacak? - Resim : 1

A Spor'un haberine göre Mert Müldür'ün 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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