Mert Müldür Ameliyat Edildi, Kaç Hafta Olmayacak?

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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçından sonra antrenmanda sakatlanan Mert Müldür, Avusturya'da ameliyat edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.

A Spor'un haberine göre Mert Müldür'ün 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi