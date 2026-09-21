Kayserispor’dan FIFA Yasağına İlişkin Açıklama

Kayserispor, FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik transfer yasağının Trond Strande’ın 60 bin euroluk alacağından kaynaklandığını açıkladı. Kulüp, borcun ödenmesiyle yasağın kaldırılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Kayserispor’dan FIFA Yasağına İlişkin Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi feshedilen Erling Moe’nin yardımcı antrenörü Trond Strande oldu.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Eski teknik ekibimizde yer alan Trond Strande kaynaklı 60.000 Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı uygulanmıştır. Söz konusu dosya “öde-kaldır” niteliğinde olup, ilgili tutarın ödenmesiyle birlikte transfer yasağı kaldırılacaktır."

Etiketler
Kayserispor FIFA
Son Güncelleme:
Türk Futbolunda İngiltere Modeli Dönemi: TFF'den Tarihi Cezalar Yolda Türk Futbolunda İngiltere Modeli Dönemi: TFF'den Tarihi Cezalar Yolda
Muhammed Salah’a İngiltere’de Ceza Şoku! 6 Ay Araç Kullanamayacak Salah 6 Ay Araç Kullanamayacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Galatasaray'da Roland Sallai Şoku: Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Galatasaray'da Roland Sallai Şoku
Manisa FK Maçı Sonrası Büyük Panik: Mendy Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Durumu Nasıl? Manisa FK Maçı Sonrası Büyük Panik
ÇOK OKUNANLAR
Siyasette Büyük 'Transfer' İddiası: Cemil Tugay ve 12 Vekil AK Parti'ye Katılacak Cemil Tugay ve 12 Vekil AK Parti'ye Katılacak
Kadir İnanır’ın Vasiyetinde Şaşırtan Detay! Ölümünden Yıllar Önce Kararını Vermiş: Tartışmalara Avukatından Yanıt Kadir İnanır’ın Vasiyetinde Şaşırtan Detay! Ölümünden Yıllar Önce Kararını Vermiş
Borsa Manipülatörlerine Ağır Darbe: Dev Fon Şirketlerinin Varlıkları Donduruldu, 15 Gözaltı, 10 Firari Aranıyor Dev Fon Şirketlerinin Varlıkları Donduruldu, 15 Gözaltı, 10 Firari Aranıyor
Kasasından Servet Çıkmıştı: Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar Tahliye Edildi Yolsuzluk Davasında Sürpriz Tahliye
Kaza Yapan Vatandaşları Hedef Alan Hasar Lobisi Çöktü: 15,6 Milyar TL'lik Vurgunda 825 Şüpheli Mercek Altında Kaza Yapan Vatandaşları Hedef Alan Hasar Lobisi Çöktü