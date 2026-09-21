Kayserispor’dan FIFA Yasağına İlişkin Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi feshedilen Erling Moe’nin yardımcı antrenörü Trond Strande oldu.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Eski teknik ekibimizde yer alan Trond Strande kaynaklı 60.000 Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı uygulanmıştır. Söz konusu dosya “öde-kaldır” niteliğinde olup, ilgili tutarın ödenmesiyle birlikte transfer yasağı kaldırılacaktır."