Galatasaray Maçına Saatler Kala Tansiyon Yükseldi! PAOK'tan Skandal Paylaşım
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un sosyal medya paylaşımına tepki yağdı. Yunan ekip, İstanbul'un adını değiştirip Konstantinopolis yazdı. Bu skandal paylaşım sonrası sosyal medya yıkıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında bugün saat 22.00’de evinde Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Galatasaray, Yunan takımının yöneticilerini Galatasaray Adası'nda ağırladı fakat PAOK'un paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.
PAOK ekibi maç öncesi yaptığı paylaşımda İstanbul'un adını silip Konstantinopolis yazdı.
Türk taraftarlar, PAOK'un sosyal medya hesaplarına birçok mesaj göndererek mevcut paylaşıma ateş püskürdü.
İşte o tepki mesajlarından bazıları:
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