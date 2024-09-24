PAOK Maçı Öncesi Konuştu! Okan Buruk'tan Mert Hakan'a Flaş Gönderme

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, ilk maçında yarın Yunanistan PAOK ekibiyle karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sorurları yanıtladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Dışarıdan öyle gözükse de Florya'da bizim ortamımız bambaşka. Oyuncularımla benim hazırlanmamız, isteğimiz ve motivasyonumuz yerinde. Suni bir ortam yaratılıyor. Sezon başında hatalar yaptık, ama sezon başı. Geçtiğimiz sezon bittiğinde 1 yılı geçmişti. Pla-off maçlarında hazır değildik ve kadromuz eksikti. Transfer dönemi bittikten sonra bizde sadece sahaya odaklanılır. Biz de sadece sahaya odaklandık. Geçtiğimiz 2 senede de bunları yaşadık. Devamında gerçek gücümüzü ortaya koyduk, rekorlar kırdık ve maçlar kazandık. Bunun yanında kaybettiğimiz maçlar olacak ancak bunu hiç istemiyoruz. Kendimize olan güvenimizi devam ettirmemiz gerekiyor.

'FENERBAHÇE'Yİ YENDİK AMA...'

Şimdi de kendimizi dev aynasında görmememiz gerekiyor! Mental olarak yarınki maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Öz güvenimiz yerinde ama "Biz hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik!" demememiz gerekiyor. Bizim bu maçı çok önemsiyoruz. Yarın maçın başında bunu göstermemiz gerekiyor. Başarı ve galibiyete aç olan bir takımız. Yarın da bunu göstereceğimize inanıyorum.

'ZAMAN ZAMAN ROTASYONLARIMIZ OLACAK'

Icardi'yi maç kadrosuna almak istedik. Bizimle olmak istedi Fenerbahçe maçında. Hazırlanma sürecindeyiz sakatlık sonrası. Elbette ikisi bir arada oynayacak. Belki üçü de bir arada oynar. Başarı ve takım oyunu üzerine odaklanmamız gerekiyor. Zaman zaman rotasyonlarımız olacak. Icardi ve Osimhen gibi iki tane büyük ve önemli oyuncunun birlikte oynama ihtimali her zaman olacak.

Yaş ortalamamız 26. Galatasaray gibi büyük bir takım için çok iyi bu. Galatasaray'ın geleceği için çok önemli. Oyuncularımızın değeri sadece burada oynamaları değil, bir sonraki satışı olacak mı diye de düşünürsünüz. Takım oyuncularını kadroya kattık. Kişilik olarak da çok çabuk uyum sağladılar. Antrenmanda her şeyini veren profilde isimler bizimle. 4-5 senelik devamlılık bu kadro yenilenmesinin önüne geçiyorsunuz. Galatasaray kadrosu uzun vadede devam edebilecek bir kadro.

'PENALTI ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ'

Batshuayi çok fazla forma şansı buluyor. Fenerbahçe maçında ne kadar çok oynamak istediğini biliyorum. Maçı 3-0'a getirdiğimiz anda hekemin verdiği yanlış bir penaltı bizim adımıza birçok şeyi değiştirdi değiştirdi. O yüzden Batshuayi'yi kullanamadık. Bize her zaman destek vermeye devam edecek. Bizim için her zaman çok önemli oyunculardan biri olacak.

Oyuncularımız da biz de hazırlanırken saha içine odaklandık. Kendi üzerimize ekstra bir baskı yüklemedik. Oynayacağımız oyuna güvendik ve böyle hazırlandık. Bu maçlara iyi hazırlanmak gerekiyor. En önemli rakiplerinizden biri. Tarihi rakiplerinizden biri ve camianın üzerinde bir baskı var. Oyuncularımıza ekstra bir yük yüklemedik. Başarının böyle geldiğini düşünüyorum.

AVRUPA LİGİ'NE İLİŞKİN KONUŞTU

Bence favori olarak önemli ve değerli. Özgüveni yükselten bir şey. Oynadığınız oyunla birleştirdiğinizde taktiksel olarak da başka bir şey çıkabiliyor. Her takım birbirine sürpriz hazırlayacak. Kazanarak başlamak, 36 takımlı sıralamadaki yerimizi belirleyecek. İlk 8'de olmak için daha çok maç kazanmanız gerekiyor. Bunun yanında maç şansı da bizim için önemli olacak. 3 takımımızın da Avrupa Ligi'nde çok yukarılara gitme potansiyeli var. Biz bu 36 takımlı yarışı içinde birbirimizi geçmek için yarışacağız. Bu ülke futbolu ve puanı için de yararlı olacak.

'MUSLERA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Muslera bizim için sadece futbolcu olarak değil, takım kaptanı olduğu için çok önemli bir oyuncu. Günay da çok tecrübeli bir kaleci. Bu maçları oynamaya alışık bir oyuncu. Oynadığı maçlar oldu. Bunların hepsinde katkı verdi. Günay'a güveniyoruz.

MERT HAKAN YANDAŞ'A OLAY GÖNDERME

Derbi bence çok güzel geçti. Orada rakip tribünleri proveke etmenin de anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çok da güzel geçti. Maç içinde hiçbir şey olmadı. 1-2 provakasyonun dışında çok da bir şey olmadı. Zaten provakasyonu da hep aynı kişi yapıyor. Ben de hemen içeri geçtim. Bazen o sevinci uzattığınızda rakip takımı proveke ediyorsunuz ve saygısızlık yapmış oluyorsunuz. İçeride sevincimizi gerçekleştirdik. Doğrusu da bu bizim için."