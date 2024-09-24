Ahmet Çakar'dan Paylaşım Geldi: Ertem Şener Beyaz TV'den Ayrıldı İddiası

Türkiye’de futbolseverlerin merakla takip ettiği Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol’da ayrılık depremi yaşandığı iddia edildi. Programın sunucusu Ertem Şener’in görevinden ayrıldığı iddia edildi.

Programın yorumcuları arasında yer alan Ahmet Çakar da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ertem Şener’in Beyaz Tv’den ayrılma olayı beni çok üzdü. Tüm gücümle kanalda kalması için uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

Derin Futbol, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı gibi yorumcularıyla futbolseverler tarafından ilgiyle izleniyordu.