Ahmet Çakar Galatasaray-PAOK Maçının Galibini Açıkladı

Galatasaray'ın Avrupa serüveni başlıyor. Flaş açıklamalarıyla dikkat çeken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, 25 Eylül günü oynanacak olan Galatasaray-PAOK mücadelesinde galip gelecek tarafı açıkladı.

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Ahmet Çakar Galatasaray-PAOK Maçının Galibini Açıkladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk haftasında Yunanistan takımı olan PAOK ile karşılaşacak. 25 Eylül Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak olan mücadele RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez üstlenecek.

'GALATASARAY KAZANIR'

Nefeslerin tutulacağı karşılaşma öncesi ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan flaş bir açıklama geldi. Çakar, karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanacağını iddia etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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