Beşiktaş-Ajax Maçına İngiliz Hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Karşılaşmada, İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.

Beşiktaş-Ajax Maçına İngiliz Hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı ilk hafta karşılaşmasının hakemi belli oldu. Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks'un düdük çalacağı bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Johan Cruijff ArenA'da saat 22.00'de başlayacak müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tim Robinson oldu.

Öte yandan zorlu müsabakada VAR'da Stuart Attwell; AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

Etiketler
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
Akit Yazarı H.K.G. Davasında Cezaları Fazla Buldu! 'Kızını Öldürseydi...' Akit Yazarı H.K.G. Davasında Cezaları Fazla Buldu!
Prof. Dr. Orhan Şen Tarih Verdi: Yazlıkları Kaldırmayın, Sıcak Hava Yolda Yazlıkları Kaldırmayın, Sıcak Hava Yolda
Otobüste Arama Yapan Polis Uyuşturucu Yakaladı Otobüste Arama Yapan Polis Uyuşturucu Yakaladı
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!
Kral Gibi Yaşamasını Seven 4 Burç! Onlar Tarih Boyunca Güçlülerdi Kral Gibi Yaşamasını Seven 4 Burç! Onlar Tarih Boyunca Güçlülerdi
Elektriğe Kapılan Beton Mikseri Operatörü Hayatını Kaybetti Elektriğe Kapılan Beton Mikseri Operatörü Hayatını Kaybetti