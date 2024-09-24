Prof. Dr. Orhan Şen Tarih Verdi: Yazlıkları Kaldırmayın, Sıcak Hava Yolda

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar artacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu sıcakların ülke genelinde artacağını belirten Şen, bu sıcakların 'pastırma sıcağı' olmadığının da altını çizdi.

'YAZ GERİ GELİYOR'

Prof. Dr. Orhan Şen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaz geri geliyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar artmaya başlıyor. İç ve doğu bölgelerde ortalamanın altına inen sıcaklıklar üstüne çıkacak. Hafta sonu yurtta daha da artarak yaz değerlerine ulaşacak. Hafta sonu Aydın, Manisa, Muğla, Hatay, Adana'da aşırı sıcaklar etkili olacak.

Bu pastırma sıcakları değil. Pastırma sıcakları kasım ayında gece sıcaklıklarının düşmesi gerek. Öğlen ile gece ardından 20 derece civarında fark olursa pastırma sıcakları denir."

Kaynak: Gerçek Gündem