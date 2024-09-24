Otobüste Arama Yapan Polis Uyuşturucu Yakaladı

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir otobüste yolculuk yapan şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

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Otobüste Arama Yapan Polis Uyuşturucu Yakaladı

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir otobüste yolculuk yapan şahsın üzerinde yapılan aramamda 12,62 gram uyuşturucu madde ile 2 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde durdurulan bir otobüste seyahat eden A.Ş.T., isimli şahsın üzerinde aramam yapıldı. Aramada 12,62 gram uyuşturucu madde ile 2 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olay sonrası şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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