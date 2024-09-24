Kerem Aktürkoğlu Yürekleri Ağza Getirdi! Son Halini Sosyal Medyadan Paylaştı

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla göz dolduruyor. Çıktığı üç maçta iki gol ve iki asiste imza atan Aktürkoğlu, Portekiz'de manşetleri süslüyor.

Benfica'nın 3-0 kazandığı Boavista maçındaki performansı övgü toplayan ve maçın 71. dakikasında kenara gelen Aktürkoğlu'nun maç sırasında aldığı darbe sebebiyle gözünü morardığı görüldü. Kulübede gözüne buz tedavisi uygulayan Kerem, maçın ardından gözünün fotoğrafını paylaşıp "İyiyim, merak etmeyin" yazdı.