Mbappe'den Kötü Haber Geldi! Real Madrid'e Büyük Şok!
Real Madrid-Alaves maçının 80. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. Golcü futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Real Madrid'e büyük ümitlerle transfer olmuştu. Fransız futbolcu, dün 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için yerini Arda Güler'e bırakmıştı.
Sağlık kontrolünden geçen Mbappe'nin sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu. Kulübü, yıldız oyuncunun sakatlığı hakkında süre vermezken, İspanyol basını Mbappe'nin en az 3 hafta forma giyemeyeceğini bildirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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