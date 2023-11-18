Galatasaray maçı öncesi Manchester United'da kritik bekleyiş!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İngiliz ekibi Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandı.

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Galatasaray maçı öncesi Manchester United'da kritik bekleyiş!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İngiliz ekibi Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda oynanan Kamerun - Mauritius müsabakasında sakatlık yaşadı.

Addüktör kasında gerilme yaşadığı belirtilen Onana, mücadelenin 82. dakikasında yerini Fabrice Ondoa'ya bıraktı.

KRİTİK BEKLEYİŞ

27 yaşındaki kalecinin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray maçı öncesi Manchester United'da kritik bekleyiş! - Resim : 1
Andre Onana

ALTAY BAYINDIR KALEYİ DEVRALABİLİR

Manchester ekibi, 26 Kasım Pazar günü ligde Everton ile karşılaşacak. 3 gün sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Galatasaray ile mücadele edecek Manchester United'da, Onana'nın yerine milli kaleci Altay Bayındır'ın kaleyi devralması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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