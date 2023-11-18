Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları: Gidecekleri ve gelecekleri belirledi

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda transfer hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin ocak ayındaki hedef bölgeleri ise stoper ve 6 numara. Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin ise yine Rade Krunic ve Al Musrati olduğu haber detayında yer aldı.

İKİ AYRILIK

Öte yandan Sarı-Lacivertlilerin bu transferler öncesi yabancı kontenjanında yer açması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda, Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Joshua King ile ocak ayında vedalaşılabileceği aktarıldı.