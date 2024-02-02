Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Yılport Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ve Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.

Konuk takım 5. dakikada Nelsson, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Puanını 63 yapan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yılport Samsunspor ise 26 puanda kaldı.

Yeşim Ceren Bozoğlu kötü haberle üzdü! Ekrana dönmeye hazırlanıyordu Yeşim Ceren Bozoğlu kötü haberle üzdü! Ekrana dönmeye hazırlanıyordu
Galatasaray'dan iki transfer birden Galatasaray'dan iki transfer birden
Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor
Ankaragücü-Sivasspor golsüz berabere kaldı Ankaragücü-Sivasspor golsüz berabere kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek! Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek!
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!
Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi