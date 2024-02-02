Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Yılport Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ve Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.
Konuk takım 5. dakikada Nelsson, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Puanını 63 yapan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yılport Samsunspor ise 26 puanda kaldı.