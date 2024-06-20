Galatasaray, Letonyalı yıldızı renklerine bağladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı basketbolcu Roberts Blumbergs'i transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray, Letonyalı yıldızı renklerine bağladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı oyuncu Roberts Blumbergs'i transfer etti.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Yunan ekibi Aris'te tamamlayan 2,08'lik forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Roberts Blumbergs 2024-2025 sezonundan itibaren parçalı formamız ile mücadele edecek. Roberts Blumbergs'e 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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