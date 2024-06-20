Fenerbahçeli futbolculardan Batshuayi'ye flaş tepki

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi'yi transfer etmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertli takım ile sözleşmesinin sonuna gelen ve ezeli rakip Galatasaray'dan gelen teklife sıcak bakan Batshuayi, takım arkadaşlarının tepkisiyle karşılaştı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN TEPKİ

Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder, Fred ve Rodrigo Becao, Michy Batshuayi'ye olan tepkilerini sosyal medya aracılığıyla gösterdi.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Fenerbahçeli üç futbolcu, sosyal medya platformlarından Instagram'da, Michy Batshuayi'yi takip ettiği hesaplar arasından çıkardı.

BATSHUAYI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Eulül 2022'de Chelsea'den 3.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, 2023/24 sezonunda 43 maça çıktı. 1886 dakika sahada kalan Batshuayi, 24 gol, 3 asistlik performans sergiledi.