Prensip anlaşması sağlandı: Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu

5 aylık Panathinaikos macerasında şampiyonluk beklentisinin uzağında kalan Fatih Terim ligin bitimine bir kaç maç kala Yunan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

YURT DIŞI İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olan 71 yaşındaki teknik adam, yeni sezon için yurt dışından bir kulüple prensip anlaşmasına vardı.

AL-TAAWON İLE GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistanlı bir gazeteci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in Al-Taawon ile görüştüğünü açıkladı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

71 yaşındaki Terim'in 2 yıllık anlaşma teklif eden Al Taawon'un ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Panathinaikos'un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü.