Prensip anlaşması sağlandı: Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli teknik adamın yeni adresini duyurdular.

Prensip anlaşması sağlandı: Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu

5 aylık Panathinaikos macerasında şampiyonluk beklentisinin uzağında kalan Fatih Terim ligin bitimine bir kaç maç kala Yunan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

YURT DIŞI İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olan 71 yaşındaki teknik adam, yeni sezon için yurt dışından bir kulüple prensip anlaşmasına vardı.

AL-TAAWON İLE GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistanlı bir gazeteci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in Al-Taawon ile görüştüğünü açıkladı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

71 yaşındaki Terim'in 2 yıllık anlaşma teklif eden Al Taawon'un ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Panathinaikos'un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü.

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