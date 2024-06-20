Prensip anlaşması sağlandı: Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli teknik adamın yeni adresini duyurdular.
5 aylık Panathinaikos macerasında şampiyonluk beklentisinin uzağında kalan Fatih Terim ligin bitimine bir kaç maç kala Yunan ekibiyle yollarını ayırmıştı.
YURT DIŞI İDDİASI
Sabah'ta yer alan habere göre; Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olan 71 yaşındaki teknik adam, yeni sezon için yurt dışından bir kulüple prensip anlaşmasına vardı.
AL-TAAWON İLE GÖRÜŞTÜ
Suudi Arabistanlı bir gazeteci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in Al-Taawon ile görüştüğünü açıkladı.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
71 yaşındaki Terim'in 2 yıllık anlaşma teklif eden Al Taawon'un ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.
Panathinaikos'un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü.