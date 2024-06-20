EURO 2024 | İngiltere, Danimarka ile berabere kaldı! Her şey son maça kaldı

EURO 2024'te C grubu müsabakasında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Gollerin ilk yarıda geldiği mücadelede kazanan çıkmadı.

İngiltere, 18. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Morten Hjulmand'ın uzak mesafeden attığı gol 34. dakikada maça eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 2. maç sonunda 4 puanla grubun zirvesinde yer aldı. Danimarka ise 2. maçından da beraberlikle ayrılarak 2 puana yükseldi.

3. ve son grup maçlarında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak. İngiltere ise Slovenya ile mücadele edecek.