Jose Mourinho'dan futbolcularına dikkat çeken uyarı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, bugün Samandıra Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Oyuncularını idman saati konusunda uyaran Mourinho, "İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan futbolcularına dikkat çeken uyarı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmiş ve bugün Samandıra'da çalışmalarına başlamıştı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, Mourinho'nun İstanbul'a gelişi sonrası bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Mourinho'nun yaptığı konuşmadan kesitler verildi.

Kulübün YouTube hesabından yapılan paylaşımda Jose Mourinho'nun futbolcuları idman saati konusunda uyardığı anlar dikkat çekti.

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim. Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim.

Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam."

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