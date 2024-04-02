Galatasaray-Hatay maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray-Hatayspor maçının VAR hakeminin Serkan Tokat olduğu duyuruldu.

Galatasaray-Hatay maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Galatasaray, bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR'da Emre Kargın ve Kerem Ersoy eşlik edecek

Kaynak: İHA

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