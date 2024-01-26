Galatasaray evinde kazandı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u Kerem Aktürkoğlu (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İstanbulspor'u 3-1 yendi.
Konuk takım 28. dakikada Sambissa ile öne geçti. Galatasaray, 36'da Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle öne geçti. Sarı kırmızılılarda ikinci yarı yine sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, 79. dakikada serbest vuruştan bulduğu golle takımını öne geçirdi. Karşılaşmada son noktayı Mauro Icardi koydu. Arjantinli yıldız 90+3'te penaltıdan bulduğu golle skoru belirledi.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray puanını 57 yaptı. İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.
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