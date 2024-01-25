PSG'den 22 milyon euorluk transfer

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Corinthians'tan Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattığını ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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PSG'den 22 milyon euorluk transfer

PSG, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Moscardo'yla 2028'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Moscardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Corinthians forması giymeye devam edeceği belirtildi.

Fransa basınında, PSG'nin bu Transfer için bonuslarla 22 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Moscardo, altyapısından yetiştiği Corinthians'ın A takımında 25 kez görev yaptı.

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