Sürpriz hamle: Nicolas Anelka, İstanbul'a geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka’yı kulübün CEO’su yapmaya hazırlanıyor. Bugün yapılacak görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Sürpriz hamle: Nicolas Anelka, İstanbul'a geldi

Bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe forması da giyen Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka, yeniden Türkiye’de görev yapmaya hazırlanıyor.

Ümraniyespor için İstanbul’a gelen Anelka ile kulübün CEO’su olması için büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi. Anelka ile bugün yapılacak son görüşmenin ardından anlaşma resmiyete dökülecek.

Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabından da Anelka’nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.

Kaynak: İHA

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