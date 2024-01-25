Samsunspor 3 puanı iki golle aldı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Yılport Samsunspor sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi. Kırmızı beyazlılar 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Yılport Samsunspor sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi. Kırmızı beyazlılar 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Samsunspor'un gollerini 10. dakikada Zeki Yavru, 57. dakikada Ercan Kara kaydetti. Samsunspor'un 31. dakikada Cardoso ile attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Yılport Samsunspor puanını 25 yaptı. Mondihome Kayserispor ise 26 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar üst üste 7. lig mağlubiyetini yaşadı.
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