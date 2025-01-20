Galatasaray, Dinamo Kiev Hazırlıklarını Noktaladı

Galatasaray, Dinamo Kiev ile yarın karşı karşıya geleceği müsabakanın hazırlıklarını bitirdi. Maç, yarın RAMS Park'ta saat 18.30'da oynanacak.

Galatasaray, Dinamo Kiev Hazırlıklarını Noktaladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman 8'e 2 pas çalışmasının ardından maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, Dinamo Kiev Hazırlıklarını Noktaladı - Resim : 1

Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 18.30'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçının Hakemi Belli OlduGalatasaray-Dinamo Kiev Maçının Hakemi Belli OlduSpor
Galatasaray'ın Dinamo Kiev Hazırlığı BaşladıGalatasaray'ın Dinamo Kiev Hazırlığı BaşladıSpor

Kaynak: AA

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