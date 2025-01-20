İtalya'da Hem Altın Hem Rekor: Gururumuzsun Bengisu!

İzmirli sporcu, İtalya'nın Molveno kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 2.52.77'lik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakırken ikinci olan Alman Sarahanne Richter'e yaklaşık beş saniye fark attı.

Avcı, adını bu dereceyle 200 Metre Karışık Buz Dünya Şampiyonası 25-29 Yaş Dünya Rekoru sahibi olarak yazdırmayı da başardı.

O ANLARI TV100’E ANLATTI

tv100'e konuşan Bengisu Avcı, bu başarının Türkiye için çok yeni bir başarı olduğunu belirterek, buzda yüzmenin ülkede yeni yeni tanındığını ifade etti.

Takım arkadaşlarıyla Türk kadınlarını çok güzel temsil ettiklerini düşündüğünü söyleyen Avcı, 3 madalya kazandığını için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yarıştıkları buzun o gün kırıldığını anlatan Avcı, “Hem yaş grubumda Dünya şampiyonluğu elde ettim, hem de açık yaşta da Dünya üçüncülüğü aldık" şeklinde konuştu.

‘GİRDİĞİNİZ ZAMAN DONUYORSUNUZ’

Suya girdikleri anda ciddi derece soğuklarla mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden Avcı, donma noktasına geldiklerini belirtti.

Avcı bu soğukla yüz yüze geleceklerini bildikleri için çok ciddi mental antrenman yaptıklarını belirtti.

Yarışmanın kurallarının normal yüzmeden farklı olduğunu dile getiren Avcı, riskli olduğu için atlayarak başlamadıklarını belirterek, “100 Metreden sonra donmaya başlıyoruz ve hızlanamıyoruz da" şeklinde konuştu.

Kaynak: tv100