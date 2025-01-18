Galatasaray'ın Dinamo Kiev Hazırlığı Başladı

Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA