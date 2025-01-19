Galatasaray-Dinamo Kiev Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin heyecanla beklenen maçlarından Galatasaray ile Dinamo Kiev müsabakasının hakemi açıklandı. Maçı yönetecek isim Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver oldu.

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray salı günü evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek.

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçının Hakemi Belli Oldu - Resim : 1

Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak.

Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak.

Kaynak: İHA

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