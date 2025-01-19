Galatasaray-Dinamo Kiev Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray salı günü evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek.

Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak.

Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak.

Kaynak: İHA