Galatasaray Yeni Transferini KAP'a Bildirdi

Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi. Gül'ün bugün 14.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

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Galatasaray Yeni Transferini KAP'a Bildirdi
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Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Porto’da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül’ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Galatasaray’dan konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Gül'ün bugün saat 14.00 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)
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