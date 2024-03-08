Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. Haftanın açılış maçında, Galatasaray-Çaykur Rizespor mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.

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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. Haftanın açılış maçı olan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu.

Galatasaray - Rizespor maçında Bahattin Şimşek maçta düdük çalacak, Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir, müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker yapacak.

Bugün saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın VAR hakemi ise Onur Özütoprak oldu. Asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu ve İbrahim Bozbey görev yapacak.

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