İmamoğlu'ndan Beşiktaş'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

İmamoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hasan Arat İmamoğlu'nda 34 numaralı Siyah beyazlı forma hediye etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada olmaktan elbette çok mutluyum. Bugün günlerden siyah beyaz. Beşiktaş Spor Kulübümüzün İstanbul'umuzun en güçlü markalarından birisi olan hatta üç markadan birisi olan diye ifade edeyim kulübümüzü ziyaret ettim. Seçim sürecine dair hem geçtiğimiz beş yıl hem de bundan sonraki beş yıla dönük kulüplerimizle olabilecek iş birliklerimizin karşılıklı nasıl adımlar atabileceğimizin bizdeki duygularını diğer kulüplerimizle paylaştığım gibi Beşiktaş kulübümüzle de paylaşmak üzere çalışma arkadaşlarımla buradayız. Bence İstanbul gelecekte güçlü bir olimpiyata ev sahipliği yapacak olan kent olacak. İhşallah öncesinde Avrupa oyunları hedefimiz var. Tüm bu çalışmalarımızın spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Bu anlamda hem olimpik branşlardaki İstanbul'un güçlenmesi hem sporun İstanbul için güçlü bir seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ivmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda önümüzdeki stratejik plan vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var.

'BUGÜN BAKTIĞIMIZDA 121 YAŞINDA BİR KURUMUMUZUN OLMASI VE O KURUMLA ŞU ANDA İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KONUŞMAK NE HER ŞEHRE NEDE HER ÜLKEYE NASİP OLMAZ'

Bu anlamda ben üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca altını çizmem gerekir ki bahsettiğim olimpik hedefler doğrultusunda Hasan Arat kıymetli Beşiktaş Kulübü Başkanımız da deneyimleriyle çok özel bir isim. Hem süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler hem bu yöndeki deneyimleri ki spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden bu süreçte görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza eminim. Biz bütün değerleriyle ve İstanbul'un bütün kıymetlileriyle her alanda işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde güçlü bir toplumsal ittifakı temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Böylesi bir güçlü ittifakı sempatik işbirliği içinde güler yüzle birbirine bağlayacak unsurların başında da kadim kurumlar geliyor. Bugün baktığımızda 121 yaşında bir kurumumuzun olması ve o kurumla şu anda İstanbul'un geleceğini konuşmak ne her şehre nede her ülkeye nasip olmaz. Bu açıdan biz çok önemli bir şehiriz. Dünyanın en önemli şehriyiz diyebilirim. Umuyorum İstanbul'umuzu, bütün değerleriyle büyütecek yeni bir beş yıla adım atmak bizim için en büyük hedef. Bu doğrultuda hem centilmence hem kapsayıcı hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Beşiktaş Kulübümüzde kadın yönetim kurulu üyelerini ile bizleri karşılaması Sayın Başkan'ın çok özel bir durum. Ben kulübümüze nice başarılar diliyorum. Nice yüz yıllar diliyorum. Umuyorum güzel günlerde birlikte oluruz."

'TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEMOKRASİ YARIŞI VAR'

Arat ise şu cümleleri sarf etti:

"Dünyanın en güzel şehrindeki, dünyanın en güzel stadyumuna Sayın İmamoğlu'nun ziyareti kulübümüzün ziyareti fevkalade önemlidir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye'nin en eski kulübünün üstelik doğum gününe rast gelen bugünlerin de bu ziyaretimiz fevkalade önemlidir. Türkiye için önemli bir demokrasi yarışı var. Bu yarışta siz rakiplerinizle birlikte yarışıyorsunuz. Centilmence güzel bir yarış temenni ediyoruz. Beşiktaş camiası olarak tüm adaylara güzel çalışmalar diliyoruz. Size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Kulübümüze yapmış olduğunuz bu ziyaret bizim için fevkalade özel bir ziyarettir. Bu güzel, dünyanın en güzel stadyumunda sizi ağırlamaktan Beşiktaş camiası adına ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve divan başkanım adına çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz ve başarılar diliyorum.

'BEŞİKTAŞ OLARAK ÖNCÜ OLACAĞIZ'

Dünya Kadınlar Günü'nde kulübümüzü ziyaretiniz kadın yöneticilerin teşviki açısından da fevkalade önemlidir. Biz iki kadın yönetim kurulu üyemiz ve birçok kurullarda kadın yöneticilerin bulunması konusunda Beşiktaş olarak öncü olacağız öncü olmaya devam edeceğiz. Bugünün de anlamı bizim için çok kıymetli. Bugün Beşiktaşlı kadın yöneticiler, özel bir etkinlik düzenliyorlar sporcularımız ile birlikte. Beşiktaş'ımıza ve tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun inşallah”

Kaynak: Gerçek Gündem