Fenerbahçe Avrupa'yı salladı: Real Madrid'i süpürdü, Union SG'yi darma duman etti!

GERÇEK GÜNDEM-Temsilcimiz Fenerbahçe, Real Madrid'i Wiznik Center'da 89-79 mağlup etti.

Türk Hava Yolları EuroLeague'de 28. hafta maçında lig lideri Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini oyun ve enerji anlamında üstünlük kurarak hezimete uğrattı.

Ligdeki 17. galibiyetini alan Sarı lacivertliler, Madrid'e bu sezon kendi evindeki 2. yenilgisini yaşattı.

Öte yandan ilk maçta rakibini 100-99 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanda da kazanarak Eflatun beyazlıları normal sezonda süpürmüş oldu.

Nigel Hayes Davis, 17 sayı 12 ribaund le maçın yıldızı oldu.

FUTBOLDA DA YÜZLER GÜLDÜ

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union SG ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.

Kanaryanın gollerini 20. dakikada Michy Batshuayi, 84'te Jayden Osterwolde ve 90+4'te penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Rövanş maçı 14 Mart'ta Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

BELÇİKA EKİBİ FAVORİ GÖRÜLÜYORDU

Karşılaşması öncesi Belçika Ligi'ni lider götüren, Konferans Ligi Play-off turunda Eintracht Frankfurt'u eleyip gelen ve Avrupa Ligi'nde Liverpool'u 2-1 mağlup eden Union SG'nin maçı kazanacağı herkesçe konuşuluyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem