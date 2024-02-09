Futbolda yeni dönem: Mavi kart geliyor

Futbolda sarı ve kırmızı kartların ardından şimdi de mavi kart dönemi geliyor. Hakemi aldatmaya yönelik hamle yapan oyuncular iki kez düşünecek.

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Futbolda yeni dönem: Mavi kart geliyor

Futbolda "mavi kart" uygulaması Cuma günü duyurulacak. Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve yoğun itirazlarda bulunan futbolcular 10 dakika saha dışına alınacak.

Hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunan veya hakeme şiddetli itiraz eden futbolcular, mavi kart görecek ve 10 dakika saha kenarında bekleyecek.

IFAB, devrim niteliğindeki kural değişikliğini kısa süre içinde açıklayacak, ancak bu değişiklik üst seviye liglerde hemen uygulanmayacak.

2 mavi kart = kırmızı kart.
1 sarı kart + 1 mavi kart = kırmızı kart.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KULLANILMAYACAK

Geçici men cezaları bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda ya da 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacak.

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