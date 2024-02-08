Milli takımın rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. Kurada sonucunda milli takımın rakipleri belli oldu.

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Milli takımın rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan kura sonucunda A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

MİLLİLERİN RAKİPLERİ GALLER, İZLANDA VE KARADAĞ

4. grupta yer alan millilerimiz; Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

TURNUVA STATÜSÜ

Turnuvanın statüsüne göre A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren 8 takım eşleşmeler sonucu 2025'teki final organizasyonuna katılacak. B ve C Liglerindeki 4 grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki 2 grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde 4.sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde 4. sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. Grup maçları 5 Eylül'de başlayacak. Final 8 Haziran 2025'te oynanacak.

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