Kayserispor'un transfer yasağına ilişkin yeni gelişme

Kayserispor'un transfer yapmasına mani olan dosyalar çözüme kavuşturuldu. Bu kapsamda Kayserispor, anlaşmaya vardığı futbolcular ile sözleşme yapacak.

Son Güncelleme:
Kayserispor'un transfer yasağına ilişkin yeni gelişme

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un transfer yasağı kaldırıldı.

Sponsorlar desteğiyle sarı-kırmızılı kulübün transfer yapmasına mani olan dosyalar çözüme kavuşturulurken, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yasağın kalkması adına şirket olarak gereken desteği verdiklerini açıkladı.

İKİ FUTBOLCU İLE SÖZLEŞME

Yasağın kaldırılmasının ardından Kayserispor Kulübü, transfer çalışmalarına hız verirken, prensip anlaşmasına vardığı ve Kayseri'ye getirdiği 30 yaşındaki forvet Duckens Nazon ve orta saha oyuncusu Otabek Shukurov ile sözleşme yapacak.

Kayserispor'un transfer yasağına ilişkin yeni gelişme - Resim : 1

Ayrıca 2 veya 3 futbolcu ile de yarına kadar sözleşme yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kayserispor Kayseri
Son Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
A Milli Futbol Takımı, İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İtalya ile karşılaşacak
Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya
Star TV'nin Ömer dizisinde beklenmedik gelişme! Kadroya kim veda ediyor? Star TV'nin Ömer dizisinde beklenmedik gelişme! Kadroya kim veda ediyor?
ÇOK OKUNANLAR
Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!
21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var! 21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var!
Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri...
Sürücüler dikkat, had safhaya çıktı: Mecburi trafik sigortasında büyük oyun! Mecburi trafik sigortasında büyük oyun!
Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir!