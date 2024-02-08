Kayserispor'un transfer yasağına ilişkin yeni gelişme

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un transfer yasağı kaldırıldı.

Sponsorlar desteğiyle sarı-kırmızılı kulübün transfer yapmasına mani olan dosyalar çözüme kavuşturulurken, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yasağın kalkması adına şirket olarak gereken desteği verdiklerini açıkladı.

İKİ FUTBOLCU İLE SÖZLEŞME

Yasağın kaldırılmasının ardından Kayserispor Kulübü, transfer çalışmalarına hız verirken, prensip anlaşmasına vardığı ve Kayseri'ye getirdiği 30 yaşındaki forvet Duckens Nazon ve orta saha oyuncusu Otabek Shukurov ile sözleşme yapacak.

Ayrıca 2 veya 3 futbolcu ile de yarına kadar sözleşme yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem