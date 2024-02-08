Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğu Alman futbolcu Derrick Köhn, transfer için İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Alman futbolcu Derrick Köhn, İstanbul'a geldi.
Hamburg'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki futbolcuyu, genel havacılık terminalinde Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.
Gazetecilerin sorularının yanıtsız bırakan Köhn, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün, yapılacak görüşmelerden sonra Köhn ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: AA