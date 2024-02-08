Bursaspor'u Diyarbakırlı iş insanı mı aldı? İlhanlı Grup'tan açıklama geldi

Bursaspor'u Diyarbakırlı iş insanı Mehmet Berzan İlhanlı'nın satın aldığı iddiaları kamuoyunda konuşulurken, İlhanlı Grup'tan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

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Bursaspor'u Diyarbakırlı iş insanı mı aldı? İlhanlı Grup'tan açıklama geldi

Mali açıdan son günlerde zor günler geçiren Bursapor’un taşınmazları icradan satışa çıkarıldı.

Borçtan dolayı satışa çıkarılan 11 taşınmaz, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu ile gayrimenkullerden oluşuyor.

Ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/9773 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabileceği belirtilen ilanda, 72 milyon 53 bin lira bedel belirlendi.

Bu haberin kamuoyunda gündem olmasının ardından, Bursaspor’u Diyarbakırlı iş insanı Mehmet Berzan İlhanlı’nın satın aldığı iddiaları gündeme düştü.

Tuzlaspor ve Diyarbekirspor’un sahibi olan İlhanlı’nın Bursaspor’u alması kamuoyunda gündem oldu.

Zira, geçen aylarda oynanan Diyarbekirspor-Bursapor maçı futbol sahalarında görülen en büyük kavgalardan birine sahne olmuştu.

İLHANLI GRUP İDDİALARI YALANLADI

Özgür Haber Gazetesi’nden Hamza Özçelik’in haberine göre, İlhanlı Grup’tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

İlhanlı Grup yetkilileri konuya ilişkin şunları söyledi:

“Böyle bir olay söz konusu değildir. Bu olay sadece taraftarlar tarafından yapılan rakip camiaya gönderme amaçlı esprinin ciddiye alınmasıdır. Grubumuzun söz konusu alımla ilgili herhangi bir girişimi yoktur. Hiçbir şekilde Bursaspor kulübünün alınması söz konusu olamaz buna kimsenin itibar etmemesi önemli.”

Etiketler
Bursa Bursaspor Diyarbakır
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