Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın başlıyor: İşte haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Yukatel Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Son Güncelleme:
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın başlıyor: İşte haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'in 25. haftasının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

Kaynak: AA

Etiketler
Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a konuk olacak Fenerbahçe, Panathinaikos'a konuk olacak
Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor... Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor...
Dünya yıldızı James Rodriguez'den Beşiktaş'a müjdeli haber! Dünya yıldızından Beşiktaş'a müjde
2024'te zenginleşecek 3 burç belli oldu! Tüm fırsatlar onlarla olacak 2024'te zenginleşecek 3 burç belli oldu! Tüm fırsatlar onlarla olacak
ÇOK OKUNANLAR
Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!
21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var! 21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var!
Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir!
Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı: Dev yapım, zirveyi kimseye bırakmadı Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı
Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...' Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...'