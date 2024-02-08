Dünya yıldızı James Rodriguez'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş'la anılan Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'den müjdeli haber geldi.

Dünya yıldızı James Rodriguez'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Kulüpler ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirme çalışmalarına devam ederken, Brezilya’nın Sao Paulo ekibinde forma giyen James Rodriguez’den müjdeli haber geldi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Sao Paulo Teknik Direktörü Thiago Carpini Agua Santa maçının ardından Kolombiyalı yıldız James Rodriguez’le yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş’ın, James Rodriguez’i ara transfer dönemi kapanmadan kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Kolombiyalı yıldız, bu sezon Sao Paulo formasıyla toplam 14 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 1 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti.

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