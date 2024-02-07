Göztepe'den transfer hamlesi

Göztepespor Turgay Gemicibaşı ve Rômulo Cardoso'yu kadrosuna kattı.

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Göztepe'den transfer hamlesi

GERÇEK GÜNDEM/SPOR

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve ara transferin ilk günlerinde Helinton ve Ramon'u renklerine bağlayan İzmir ekibi Göztepe, ara transferin son günlerinde iki oyuncuya daha imza attırdı.

1996 doğumlu orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncu Avusturya kariyerinin yanında bir süre Süper Lig’de Kasımpaşa forması da giymişti.

2002 doğumlu hücum oyuncusu Rômulo Cardoso ve kulübü Club Athletico Paranaense ile de oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldı.
Son olarak Brezilya ekiplerinden Club Athletico Paranaense forması giyen Rômulo'nun, Brezilya Série A kariyerinde 45, Brezilya Campeonato Paranaense kariyerinde 18 ve Copa Libertadores kariyerinde ise 13 maç bulunuyor.

Öte yandan genç oyuncu Erkam Kömür de 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK'ya kiralandı.

Göztepe, bu hafta sonu deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Son oki transferin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

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