Başakşehir tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. Mücadelenin 120 dakikası 1-1 berabere sonuçlandı. Penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan RAMS Başakşehir çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşılaştı.
Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten mücadele sonrasında penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan RAMS Başakşehir çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Maçta Başakşehir'in golü 23. dakikada Keny'den geldi. Hatayspor'un golü ise; 58. dakikada Massanga'dan geldi.