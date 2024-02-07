Başakşehir tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. Mücadelenin 120 dakikası 1-1 berabere sonuçlandı. Penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan RAMS Başakşehir çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Başakşehir tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşılaştı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten mücadele sonrasında penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan RAMS Başakşehir çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Maçta Başakşehir'in golü 23. dakikada Keny'den geldi. Hatayspor'un golü ise; 58. dakikada Massanga'dan geldi.

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