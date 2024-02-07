Fenerbahçe Tiago Çukur'u Ümraniyespor'a kiraladı
Trendyol 1. lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fenerbahçe'den Tiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Tiago Çukur'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi.
Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu başında 4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Tiago Çukur, sezonun ilk yarısını Belçika 1. Lig ekibi Beveren'de kiralık olarak geçirmişti.
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