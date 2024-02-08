Göztepe potaya çok yakın

GERÇEK GÜNDEM/SPOR-16 olimpik branşta spor şubesi olan Göztepe, 20 yıl önce kapanan basketbol şubesini yeniden açıyor.

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele edecek sarı-kırmızılıların tanıtım toplantısı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda yapıldı. Çok sayıda basın mensubunun izlediği tanıtıma Göztepe

SK YK Üyesi ve Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, basketbol şube başkanı Atakan Atalar ve şube yöneticisi Derya Özyürek ile Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı eski millî basketbolcu Hüseyin Beşok ve Göztepe CEO'su Kerem Ertan katıldı.

"10 YIL ÖNCE KOYDUĞUMUZ HEDEFLERE ADIM ADIM GELİYORUZ"

Göztepe’nin bir spor kulübü olduğunu belirterek sözlerine başlayan Mehmet Sepil, "Göztepe’yi devralalı 10 yıl oldu. 10 yıl önce ’Göztepe bir spor kulübüdür’ demiştim. Göztepe sadece futboldan ibaret değildir. O yıldan bu yana çok mesafe aldık. Basketbol çok önemli bir branş. 10 yıl önce koyduğumuz hedeflere adım adım geliyoruz. Tüm olimpik branşlarda Göztepe’yi yeniden yapılandırma hedefindeydik. Salon sporları da çok önemli. Kadınlar voleybolunda da çok önemli yapılanmaya gittik. Hentbol bizim en önemli branşlarımızdan biri. 17 branşımız var, hepsi aktif. Bunların içinde milli ve olimpik sporcularımız var. Cimnastikte ilk defa Göztepe forması taşıyan Ferhat Arıcan madalya kazandı. 2 sene önce basketbola altyapıyla başladık. Tesis için destek zorluğuna rağmen sabırlı olduk. Artık başlıyoruz. Hedef yine sabırla, altyapıya önem vererek, geleceği inşa ederek ve finansal olarak güçlü olup yolumuza devam etmek" diye konuştu.



"YENİ BİR GÖZTEPE"

Gelecek seneden itibaren Kadın Voleybol Takımı’nın Sultanlar Ligi’ne yükseleceğine inandığını belirten Sepil, "Voleybolda başlayan gelişimi basketbolda da devam edeceğiz. Yeni bir Göztepe camiası oluşturmak istiyoruz. Müthiş bir taraftarımız var futbolda, bunu diğer branşlara da yayacağız. Futbolla olimpik branşlar birbirine yardım edecek. Basketbolda çok güzel bir yapılanma gerçekleştireceğiz. Ekibimiz çok iyi. Doğru bir ekip topladık. Sayın Hüseyin Beşok zaten İzmirli. Türk basketbolu Hüseyin Beşok için önemli ama İzmir de önemli. Pınar Karşıyaka yıllarca İzmir’i çok iyi temsil etti. Şimdi biz de geliyoruz. Salon branşlarına yeterli tesisler sağlamamız gerekiyor. Basketbolda maçlarımızı Bornova’da oynayacağız. Gelecek seneden itibaren tesislerimiz çoğalacak. Benim için çok büyük heyecan. Büyük Göztepe’yi düşündüğümüzde basketbolda başarılı olmak çok önemli" şeklinde konuştu.