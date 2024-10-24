Futbol Dünyası Ayakta: Üç Büyükler Teröre Karşı Birleşti

Ankara'da meydana gelen terör saldırısına karşı tüm Türkiye tek ses oldu. Futbol kulüpleri de yayımladıkları mesajlarda teröre lanet yağdırdı.

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Futbol Dünyası Ayakta: Üç Büyükler Teröre Karşı Birleşti

Ankara Kahramankazan’da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına futbol kulüplerinden de tepki geldi. Dört büyükler de teröre karşı birleşti.

Trendyol Süper Lig’de bulunan 19 takım sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla, 5 vatandaşın şehit olduğu, 22 vatandaşın ise yaralandığı terör saldırısını lanetledi.

Futbol Dünyası Ayakta: Üç Büyükler Teröre Karşı Birleşti - Resim : 1

Üç büyük kulübün tepkileri şöyle oldu:

Fenerbahçe: "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Galatasaray: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Beşiktaş: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Trabzonspor, Samsunspor, İkas Eyüpspor, Rams Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Tümosan Konyaspor, Sipay Bodrum FK, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor da sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla teröre lanet yağdırdı.

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