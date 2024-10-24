Jose Mourinho, Manchester United Maçı Öncesi Sol Bek Kararını Verdi

Fenerbahçe, zorlu Manchester United maçı öncesinde maça başlayacağı ilk 11’i şekillendirmeye çalışıyor. Jayden Oosterwolde’nin uzun süreli sakatlığı, sol bek mevkiinde teknik heyeti zorluyor.

FENERBAHÇE’DE SOL BEK KRİZİ

Oosterwolde’nin sezonu kapatmasının yanı sıra bu mevkide formaya giyebilecek Levent Mercan ve Filip Kostiç’in Avrupa müsabakalarında formaya giyebilecek oyuncu

lar arasına isimlerinin yazılmaması sonrası Fenerbahçe’de sol bek krizi yaşanıyor.

MERT MÜLDÜR SOL BEKE OSAYİ YENİDEN İLK 11’E

Teknik heyetin bu krizi aşacak yöntemi ise belli oldu. Sarı Lacivertlilerin bu müsabakada sol bek pozisyonundaki tercihinin Mert Müldür olması bekleniyor. Kart cezasından dönen Bright Osayi-Samuel’in ise United maçına sağ bek pozisyonunda ilk 11’de başlaması planlanıyor.

Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayacak. Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostić ve Bartuğ Elmaz ise maç kadrosunda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakoviç; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Maximin; En Nesyri

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Garnacho, Eriksen, Rashford; Höjlund

Kaynak: Gerçek Gündem