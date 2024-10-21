Fenerbahçe'de Manchester United Hazırlığı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Manchester United maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA