Fenerbahçe'de Manchester United Hazırlığı

Fenerbahçe, 24 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Manchester United maçı için hazırlıklara başladı. Sarı-lacivertli takım Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Manchester United Hazırlığı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, Manchester United maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: İHA

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