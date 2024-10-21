Galatasaray, Elfsborg Maçına Hazırlanıyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA