Galatasaray, Elfsborg Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

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Galatasaray, Elfsborg Maçına Hazırlanıyor

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Elfsborg Maçına Hazırlanıyor - Resim : 1

Galatasaray, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

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