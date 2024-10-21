Galatasaray, Elfsborg Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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