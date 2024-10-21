Edin Visca 'Dalya' Demeye Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de attığı golle Trabzonspor'un RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmesinde önemli rol oynayan Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca, uzun yıllardır forma giydiği Türk futboluna renk katmaya devam ediyor.

Yalnızca attığı değil attırdığı gollerle de forma giydiği takımların hücumdaki yükünü çeken Visca, Türkiye'de 383 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandırdı.

Trabzonsporlu futbolcu, eski takımı Başakşehir'de 310 lig maçında 85 kez rakip fileleri havalandırırken bordo-mavililerde de 73 maçta 14 gol kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, hafta sonunda Göztepe deplasmanında gol atması halinde ligde 100. golüne ulaşarak "Dalya" sevinci yaşayacak.