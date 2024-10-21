Liverpool'un Bileği Bükülmüyor

Premier Lig devi Liverpool'un bileği bükülemiyor. Kırmızılılar Chelsea karşısında aldığı galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Liverpool'un Bileği Bükülmüyor

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli ve Fransa'da PSG, puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Liverpool, zirvede kalmaya devam etti

Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.

Teknik direktör Arne Slot yönetiminde sezona iyi başlayan Liverpool, ilk 8 haftada 7. galibiyetini aldı.

Liverpool'un Bileği Bükülmüyor - Resim : 1

Son şampiyon Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Bu haftaya namağlup giren Arsenal, deplasmanda Bournemouth'a 2-0 yenilerek bu unvanını kaybetti.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun maçın tamamında forma giydiği Brighton ise deplasmanda Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 8. haftası sonunda 21 puanlı Liverpool liderliğini sürdürürken, ardından 20 puanlı Manchester City ve 17 puanlı Arsenal sıralandı.

Kaynak: AA

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